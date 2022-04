Niels Michotte zorgt voor Luxemburgse zege in Parijs-Roubaix voor junioren

De winst in Parijs-Roubaix voor junioren is gegaan naar Niels Michotte. De 17-jarige Luxemburger van de juniorenploeg van AG2R Citroën perste in de 111 kilometer lange kasseienklassieker een solo van 20 kilometer uit de benen.

Op dertig kilometer van het einde ontsnapte Michotte samen met Victor Dattin (Franse selectie) uit een peloton dat ongeveer 40 man groot was. Zij kregen bijval van Henrik Breiner Pedersen (Deense selectie) en bouwden een voorsprong uit van een kleine minuut.

Vlak voor de strook van Camphin-en-Pévèle, op ruim 20 kilometer van de finish, besloot Michotte om solo verder te gaan. Binnen no time had de Luxemburger een voorsprong van een halve minuut op zijn achtervolgers, terwijl het peloton op anderhalve minuut volgde. Op Carrefour de l’Arbre kwam Michotte niet in de problemen. Sterker nog, hij liep alsmaar verder uit.

Michotte hield zijn inspanning vol en kwam solo over de finish op de Vélodrome van Roubaix. Dattin en Pedersen werden nog ingerekend, waarna een late tegenaanval van Theodor Storm (Deense selectie) het niet redde. Ruim achter Michotte wist Romet Pajur (Estland) tweede te worden, voor Léandre Lozouet. Hij maakte het feest voor de U19-ploeg van AG2R Citroën compleet.