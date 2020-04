Nicolas Roche moet hard werken voor zege: “Moeilijke en intense wedstrijd” zaterdag 25 april 2020 om 11:05

Nicolas Roche kreeg zijn overwinning niet cadeau in de derde etappe van The Digital Swiss 5, de virtuele Ronde van Zwitserland. Tot aan het einde moest de Ier hard werken om de winst binnen te slepen, gaf hij toe. “Het was een heel, heel moeilijke en intense wedstrijd.”

In de derde etappe moesten de renners over 33,1 kilometer 1512 hoogtemeters verstouwen en vanuit de start ging het hard, constateerde Roche. Lange tijd moest hij Pierre Latour voor zich dulden. Maar toen de Franse renner uit de wedstrijd werd gehaald door een kalibratieprobleem aan zijn fietstrainer, kwam de Ier aan de leiding. In de beklimming van de Nufenenpas stemde hij zijn tempo af op de renners, die achter hem reden.

Temperen

“Ik moest mezelf wat temperen omdat ik Michał Kwiatkowski, Ilnur Zakarin en Larry Warbasse achter me had op de klim”, blikt de Team Sunweb-renner terug op de derde rit. “Ik zag dat ik niet veel voorsprong op ze kon pakken, maar ik reed gestaag door en baseerde mijn inspanning op de mannen achter me. De klim en de inspanning waren iets langer dan ik had verwacht en de laatste drie kilometer waren absoluut verschrikkelijk.”

Sunweb-ploegleider Luke Roberts stelt vast dat zijn renners plezier hebben in de online koersen. “Vooral de jongens die door de huidige omstandigheden niet naar buiten kunnen om op de weg te fietsen. Het is fijn dat ze hun trainingen binnenshuis kunnen combineren met wat competitie.”