Nicolai Brøchner (ex-Riwal) zet punt achter carrière

Nicolai Brøchner heeft op 28-jarige leeftijd besloten om zijn fiets met onmiddellijke ingang aan de wilgen te hangen. “Een zeer moeilijke beslissing, maar ik weet zeker dat het de juiste is”, laat hij weten in een persbericht van zijn ploeg Team ColoQuick.

Brøchner kampte de voorbije periode met verschillende blessures en ziekte en gooit het nu over een andere boeg. De Deen begint binnenkort aan een universitaire studie, maar zal wel op een andere manier betrokken blijven bij Team ColoQuick. Brøchner maakt straks deel uit van de technische staf van de Deense continentale formatie.

Brøchner reed in zijn wielerloopbaan voor verschillende ploegen en kwam twee jaar uit op ProContinentaal-niveau. In 2018 reed hij voor Holowesko-Citadel p/b Arapahoe Resources, de inmiddels verdwenen formatie van ex-prof George Hincapie. Na een jaar in Amerikaanse dienst trok hij weer naar Denemarken voor een korte tussenstop bij Riwal Readynez Cycling Team. De laatste jaren kwam hij uit voor het continentale Team ColoQuick.

De sterke Deen boekte in zijn carrière meerdere overwinningen. Zo was hij de beste in de Ronde van Overijssel en won hij etappes in de Tour de Normandie, Tour of the Gila en An Post Rás. In 2017 werd hij bovendien tweede op het Deens wegkampioenschap, achter Mads Pedersen.