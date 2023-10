donderdag 12 oktober 2023 om 16:11

Nico Denz zet kers op de taart met onverwachte zege in Turkije: “Ik denk dat ik een beetje geluk had”

Eigenlijk zou hij de sprint aantrekken voor zijn ploeggenoot Matthew Walls, maar uiteindelijk ging Nico Denz zelf met de zege lopen in de vijfde etappe van de Ronde van Turkije. Voor hemzelf was dat ook een grote verrassing. “Deze zege komt heel onverwacht”, zei de Duitser van BORA-hansgrohe in het flashinterview na afloop.

“Het was de bedoeling om veilig te blijven en een lead-out te doen voor Matthew”, legt Denz uit. “De finale was heel technisch, zelfs meer dan we verwachtten. Na die val bleef ik gewoon vol doorgaan. Niemand kwam me voorbij. Ik denk dat ik gewoon een beetje geluk had.”

Denz kan nu al met een goed gevoel terug kijken op 2023. Eerder dit jaar won hij ook al twee etappes in de Giro d’Italia. “Dit is de kers op de taart. Het was al een geweldig seizoen. Dat ik nu nog een overwinning boek, geeft me veel motivatie. Het is ook het bewijs dat ik heel het jaar consistent kan trainen en dat ik samen met mijn coach goed werk heb geleverd om van februari tot en met oktober in vorm te zijn. Ik ben superblij. Ik ben nog steeds sprakeloos. Dat had ik echt niet aan zien komen, zeker niet na mijn aanval van gisteren.”

Met Ben Zwiehoff heeft BORA-hansgrohe ook nog een renner in het top van het klassement. De klimmer staat tweede in de algemene rangschikking, op 16 seconden van leider Alexey Lutsenko. “Morgen wordt een belangrijke rit voor het algemeen klassement”, aldus Denz. “Ik hoop dat we de trui kunnen pakken met Ben of misschien met Lipowitz, die vierde staat. We gaan alles proberen, maar Lutsenko is een lastige tegenstander om te verslaan. Maar we gaan het proberen.”