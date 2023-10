donderdag 12 oktober 2023 om 15:51

Lead-out Nico Denz wint massasprint in Ronde van Turkije na hectische slotkilometer, Cees Bol derde

De vijfde etappe van de Ronde van Turkije is op naam gekomen van Nico Denz. De Duitser van BORA-hansgrohe zou in de bochtige slotkilometer de sprint aantrekken voor zijn ploeggenoot Matthew Walls, maar kwam uiteindelijk zelf als eerste over de streep. Walls werd tweede, Cees Bol derde. Jasper Philipsen kon niet meesprinten omdat hij achter een valpartij zat.

Rit vijf van de Ronde van Turkije ging van de ene bekende vakantiebestemming naar de andere: de start was in Marmaris, de finish in Bodrum. Vanuit het vertrek ging het meteen omhoog, als inleiding op een lastig eerste deel van de etappe. Het tweede deel van de rit was wat eenvoudiger, maar bevatte alsnog enkele korte hellingen. Een sprint was verre van een zekerheid.

Jay Vine in de kopgroep

In de eerste kilometers van de koers reed één man alleen op kop. Hij reed in het blauw, zijn naam was… Fernando Tercero. De renner van EOLO-Kometa kreeg later het gezelschap van Jay Vine (UAE Team Emirates), Alessio Martinelli (Bardiani), Alejandro Franco (Burgos BH), Gianni Marchand (Tarteletto – Isorex) en Dawit Yemane (BikeAid). Laatstgenoemde kwam virtueel aan de leiding te staan toen de voorsprong opliep tot vijfeneenhalve minuut, want hij begon de dag op vijf minuten en 26 seconden achterstand van leider Alexey Lutsenko.

Astana Qazaqstan was een van de ploegen die de achtervolging leidden. Dat deden ze voor Lutsenko, maar ook voor Cees Bol. De Nederlander had de pittige openingsfase namelijk overleefd, net als veel andere rappe mannen. Zo ook Jasper Philipsen, die zijn ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck op kop zetten. Het verschil met de aanvallers liep zo stelselmatig wat terug. Met een kleine veertig kilometer te gaan, was de marge van de vluchters nog maar anderhalve minuut. Voor Jay Vine was dat het sein om er een lap op te geven.

Chaos

Enkel Yemane kon de Australiër volgen, de rest ging overboord. Het duo bleef nog lang tegensputteren, maar tegen de sprintersploegen was niet op te boksen. Op iets minder dan vijftien kilometer van de finish zat het avontuur van Vine en Yemane erop. Er waren daarna nog wat uitvalspogingen, onder meer van Alexis Guerin. Al deze aanvallen waren echter zonder succes. Het zou gewoon een massasprint worden in Bodrum.

En dus een vierde ritzege voor Jasper Philipsen, was de verwachting. Maar het liep anders. In de bochtige slotkilometer zat de zegekoning van 2023 achter een valpartij en kon de overwinning zo vergeten. Ondertussen sloegen Nico Denz en Matthew Walls van BORA-hansgrohe juist een gaatje met de rest van het pak. De twee hielden stand tot de streep, die Denz als eerste overschreed. Walls werd tweede, net voor Cees Bol. Laatstgenoemde dichtte het gat, maar kwam te laat voor de overwinning.