Nico Denz zegeviert namens Team Sunweb in Ronde van Slowakije donderdag 17 september 2020 om 20:33

Nico Denz heeft de tweede etappe van de Ronde van Slowakije op zijn naam geschreven. De voor Team Sunweb uitkomende Duitser versloeg in Banská Bystrica Jannik Steimle en Jempy Drucker. Steimle blijft in het bezit van de leiderstrui, al staat Denz nu in dezelfde tijd.

De 64e editie van de Ronde van Slowakije begon gisteren met een ochtendetappe (gewonnen door de Estse sprinter Martin Laas, uitkomend voor BORA-hansgrohe), enkele uren later gevolgd door een korte tijdrit met start en finish in Žilina. Deze individuele tijdrit van 7,1 kilometer werd gewonnen door de beloftevolle Duitser Jannik Steimle, die ook meteen de leiderstrui wist over te nemen van Laas.

Met Steimle in de leiderstrui reed het peloton vandaag Žilina uit, om na ruim tweehonderd kilometer fietsen te finishen in Banská Bystrica. Het beloofde een pittige etappe te worden met in totaal tien beklimmingen. Na de laatste klim van de dag, de Sásová (1,8 km aan 6,2%), was het nog ruim tien kilometer tot de verlossende eindstreep.

Na meer dan tweehonderd kilometer koers wist de 26-jarige Denz als eerste over de streep te komen, voor leider Steimle en Drucker. Morgen trekken de renners in de derde etappe over twee serieuze beklimmingen naar Žiar nad Hronom. De laatste kilometers gaan wel in dalende lijn.