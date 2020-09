Jannik Steimle grijpt de macht in Ronde van Slowakije woensdag 16 september 2020 om 19:55

Jannik Steimle gaat morgen als leider van start op de tweede dag van de Ronde van Slowakije. In de middagetappe, een tijdrit met start en finish in Žilina, zette de getalenteerde Duitser de snelste tijd op de klok. Het leverde hem tevens de leiderstrui op.

De openingsdag van de Ronde van Slowakije bestond uit twee gedeelten. ’s Ochtends stond een rit in lijn op het programma, die in de sprint werd gewonnen door Martin Laas. In de middag reed het peloton een individuele tijdrit van 7,1 kilometer aan de oevers van de rivier de Váh.

Daarin klokte Jannik Steimle, die vorig jaar in zijn stageperiode bij Deceuninck-Quick Step al het Kampioenschap van Vlaanderen achter zijn naam zette, de snelste tijd. Voor de korte rit had de Duitser 7:55 nodig, net geen 54 per uur. Nico Denz werd tweede op zes seconden.