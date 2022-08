Nico Denz verruilt Team DSM voor BORA-hansgrohe

Nico Denz zoekt andere oorden op. De 28-jarige Duitser, die de afgelopen jaren in dienst was bij Team DSM, heeft een contract getekend bij BORA-hansgrohe. Dat meldt die laatste ploeg.

“Ik moet zeggen: als Duitse renner wil ik onderdeel zijn van het grootste Duitse team”, aldus Denz op de teamsite van BORA-hansgrohe. “Ik heb al een tijdje naar BORA-hansgrohe gekeken, als je het zo kan zeggen, maar tot nog toe was het juiste moment nog niet gekomen. Nu wel dus. En ik ben daar heel blij om. Ik ken veel jongens en ik denk dat de overgang daarom ook soepeler verloopt.”

Denz boekte in zijn carrière twee overwinningen: in 2018 won hij de Tour de Vendée, dit seizoen was hij de beste in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. “Ik denk dat het ook duidelijk is dat ik niet kom als kopman. Maar ik weet zeker dat ik het team kan versterken met mijn kwaliteiten en ervaring. Ik denk dat ik erg veelzijdig ben, en als renner voel ik me nooit te goed om wat dan ook te doen voor het team tijdens de koers. Een absolute droom voor mij zou zijn om een grote ronde te winnen met het team in de komende jaren.”

De laatste drie jaar kwam Denz uit voor Team DSM, dat in 2020 nog Team Sunweb heette. In die jaren deed hij een keer meer aan de Vuelta a España en drie keer aan de Giro d’Italia. Hij was er ook bij toen Jai Hindley en Wilco Kelderman op het podium stonden van de Giro d’Italia. Hindley komt hij bij BORA-hansgrohe opnieuw tegen, Kelderman (die de afgelopen twee jaar voor de Duitse ploeg reed) trekt in 2023 naar Jumbo-Visma.