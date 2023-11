woensdag 22 november 2023 om 09:26

Nico Denz en Ricarda Bauernfeind verkozen tot beste Duitse wielrenners van 2023

Nico Denz en Ricarda Bauernfeind zijn in de prijzen gevallen. Denz werd dinsdag uitgeroepen tot Duits wielrenner van het jaar. Bauernfeind mag zich dan weer de beste Duitse wielrenster van 2023 noemen.

Nico Denz was een van de revelaties van de voorbije Giro d’Italia. De sterke allrounder van BORA-hansgrohe rijdt normaal in dienst van de ploeg, maar ontpopte zich in de Ronde van Italië tot een echte afmaker. Denz zegevierde in de twaalfde etappe met aankomst in Rivoli en was twee dagen later ook de sterkste in de rit naar Cassano Magnago.

En daar bleef het niet bij, want Denz won afgelopen seizoen ook een etappe in de Ronde van Turkije en liet zich ook geregeld zien in de Vuelta a España. Als kers op de taart werd hij dinsdag dus ook nog uitgeroepen tot Duits wielrenner van het jaar. Denz rekende onder meer af met Lennard Kämna en Georg Zimmermann.

Bij de vrouwen ging de prijs naar Ricarda Bauernfeind. De 23-jarige renster staat te boek als een van de grootste talenten in het vrouwenpeloton, wat ze dit jaar liet zien met een vijfde plaats in het eindklassement van La Vuelta Femenina. Bauernfeind beleefde haar mooiste moment echter in de Tour de France Femmes, waar ze na een lange solo de vijfde etappe, met aankomst in Albi, wist te winnen.