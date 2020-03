Nick White eindwinnaar Tour de Taiwan door bonificaties in slotrit donderdag 5 maart 2020 om 08:41

De eindzege van de Tour de Taiwan is naar Nick White (BridgeLane) gegaan. De Australiër eindigde in de slotrit als tweede, en met de bijbehorende zes bonificatieseconden reed hij Ryan Cavanagh uit de leiderstrui. White zette zijn achterstand van twee seconden om in een voorsprong van vier seconden.

De laatste etappe van de Tour de Taiwan, met start en finish in Kaohsiung City, werd gewonnen door Eric Young. De Amerikaan van Elevate-Webiplex boekte daarmee zijn derde ritzege van deze UCI 2.1-rittenkoers. Eerder was White al de beste in de eerste en de vierde etappe in Taiwan.

Vorig jaar ging de eindoverwinning in de Tour de Taiwan naar Jonathan Clarke.