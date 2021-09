Nick van der Meer sprint naar winst in Zuid-Bohemen

Nick van der Meer heeft de derde rit van de Ronde van Zuid-Bohemen gewonnen. In Studená ging de Nederlandse renner geletruidrager Arnaud De Lie en Tomáš Bárta in de sprint van het peloton vooraf.

De derde rit ging over 162 kilometer van Protivín naar Studená, met onderweg de beklimmingen van Kostelec, Studnice en Pelec. Uiteindelijk lag de finish op een plaatselijke ronde in Studená en werd er gesprint om de overwinning. Daarbij kwam Van der Meer als eerste over de streep, vóór De Lie en Bárta.

Omdat De Lie onderweg nog drie bonificatieseconden had gepakt, liep Van der Meer maar een tel in op de Belgische klassementsleider. Het verschil tussen De Lie en Van der Meer, die nu tweede staat, bedraagt zes tellen. Patryk Stosz is derde op twaalf tellen. Voor VolkerWessels was het na de winst in de ploegentijdrit de tweede zege.