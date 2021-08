Nick van der Lijke tweede in voorlaatste rit Kreiz Breizh Elites

Nick van der Lijke gaat maandag als nummer twee in het algemeen klassement van start in de slotrit van Kreiz Breizh Elites. De Nederlander van de continentale ploeg Riwal kwam zondag in de derde etappe als tweede over de streep. Ritwinnaar Sam Watson van de Britse selectie is de nieuwe leider.

De ritzege in de etappe van Ploërdut naar Carhaix ging naar Sam Watson van de Britse selectie. In de heuvelachtige rit kwam hij, nadat hij Julian Lino (Bike Aid) achter zich had gelaten, solo over de finish. Watson hield Van der Lijke 23 seconden achter zich en pakte daardoor genoeg voorsprong om de Zeeuw ook in het klassement te passeren. Met Milan Menten en Marijn van den Berg eindigden er nog een Belg en een Nederlander in de top-10.

De 19-jarige Watson heeft met nog een etappe in Kreiz Breizh Elites (UCI 2.2) te gaan een voorsprong van zes seconden op Van der Lijke. Derde in het klassement is Michel Hessmann (Jumbo-Visma Development), die zijn leiderstrui na twee dagen kwijtraakt en nu zestien seconden achterstand heeft op Watson.

Maandag komt de Franse rittenkoers tot een einde. Dan staat een heuvelachtige rit van 172 kilometer naar Rostrenen op het programma.