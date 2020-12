Nick van der Lijke blijft in het peloton: “Ik merk dat ik nog erg graag koers”

Voor Nick van der Lijke was 2020 een veelbewogen jaar. Aan de ene kant maakte hij zijn debuut op het WK wielrennen en kreeg hij het heuglijke nieuws dat zijn vriendin in verwachting is, aan de andere kant was er de lange twijfel over zijn sportieve toekomst. Inmiddels is zeker dat hij ook in 2021 in het peloton te bewonderen is.

Van der Lijke klinkt nog wat verkouden door de telefoon nadat ook hij het coronavirus onder de leden had. “Dat was wel even klote hoor. In eerste instantie moest mijn vriendin steeds hoesten, maar in deze periode van het jaar gebeurt het wel vaker dat je een beetje ziekjes of verkouden bent. Toch liet ze zich maar even testen en toen bleek ze positief. De hele tijd leek het virus ver weg, maar ineens had ze het zelf.”

Een week lang dacht de in Zevenhuizen woonachtige renner de dans te ontspringen. Maar nadat ook hij uiteindelijk last van de symptomen kreeg, had ook hij een positieve testuitslag in handen. “Eerst dacht ik nog aan een keelontsteking. Maar toen ik die symptomen kreeg, heb ik me laten testen. Nu is het virus intussen in een verkoudheid overgegaan, dus hopelijk is het ergste achter de rug. Ik heb alweer lekker gefietst, dus dan begint het weer ergens op te lijken.”

Lockdown

Dat kon er ook nog wel bij, na een veelbewogen jaar. Van der Lijke kende een moeilijk begin van het seizoen en moest door ziekte en knieproblemen vroegtijdig afstappen in de Saudi Tour en de Vuelta a Murcia. “En toen kwam die lockdown eroverheen. Eerst dacht ik dat ik zo een maandje speling had om op mijn gemak mijn knieproblemen op te lossen, maar dat werd uiteindelijk een half jaar. Toch heb ik daarna nog een leuk naseizoen kunnen afwerken en een hoop wedstrijden kunnen rijden, waar ik aan het begin van het jaar niet aan had durven denken.”

In augustus werkte de renner van Riwal Securitas de ene na de andere koers af. Hij eindigde in de Tour de Wallonie twaalfde, werd vervolgens geselecteerd voor het EK in Plouay en reed dan in de Druivenkoers van Overijse naar de achtste positie. Daarna reed hij in september de Ronde van Luxemburg niet uit als gevolg van een val, maar werd hij wel opgeroepen voor het WK in Imola als vervanger van Robert Gesink. “Door wat privéproblemen en die val was de rest van het seizoen niet zo top meer. Dan mis je net die paar procent die je nodig hebt.”

Dat hij niet lekker in zijn vel zat, merkte Van der Lijke, die in september zijn 29e verjaardag vierde, aan zijn prestaties op de fiets. “Ik had eigenlijk op wel wat leukere uitslagen gehoopt en ik had daar ook misschien wel de benen voor, maar je moet het uiteindelijk doen met wat je hebt. Dan denk ik dat het toch een prima naseizoen was. Ik was goed uit de lockdown gekomen en wist een goed niveau te halen. Daarna kwam er dan wat roet in het eten, maar voor de rest was ik op zich wel gewoon tevreden.”

Rumoer

En dan was er nog het rumoer rond het voortbestaan van zijn ploeg, die hard was geraakt door de coronaperikelen. Het management zocht maandenlang naar nieuwe investeerders om het plekje in het ProTour-circuit veilig te stellen. “Ik moet eerlijk zeggen dat de maanden oktober, november en december wel eens leuker zijn geweest. Doordat er weinig bekend werd, werden we mentaal flink op de proef gesteld. Op een gegeven moment had ik wel de neiging om er maar mee te kappen. Dan wist ik tenminste waar ik aan toe was.”

Van der Lijke moest de afgelopen tijd dus een paar keer op zijn tong bijten, maar medio december werd dan bekend dat Riwal Securitas de strijd staakte om volgend seizoen in het profcircuit actief te blijven. Wekenlang dobberde de ploeg tussen hoop en vrees, maar het lukte het management niet de benodigde geldschieter te vinden. In 2021 gaat de ploeg verder als continentale ploeg. In de tussentijd zochten zijn landgenoten Piotr Havik, Martijn Budding (beiden bij BEAT Cycling) en Arvid de Kleijn (Rally) hun heil elders.

Waarschijnlijk blijft de geboren Zeeuw zelf wèl bij de Deense formatie. Dat moet in de komende weken bekend worden. “Ik ben met een paar ploegen in gesprek, maar de kans is groot dat ik in 2021 nog steeds voor Riwal rijd. Het is alleen nog wat afwachten hoe het financiële plaatje er gaat uitzien.” Het management sprak al de ambitie uit om in 2022 terug te keren naar het profcircuit. “Eerlijk gezegd moet ik dat na afgelopen jaar nog maar eens zien. Ik heb ook meer zoiets van: ik ga gewoon lekker een jaartje fietsen.”

Plezier hebben

Een jaartje plezier hebben, daar draait het om in 2021. Bovendien verwacht hij met zijn vriendin begin maart hun eerste kindje, een dochter. “Ik merk dat ik het nog heel erg leuk vind om nog te koersen. Natuurlijk zou ik zo weer terugkeren naar de profs als die kans zich voordoet, maar voor nu wil ik gewoon weer lekker fietsen. En daarnaast wil ik ook gewoon zoveel mogelijk proberen te genieten van wat er thuis gaat gebeuren. Ik denk dat dàt nu even een treetje hoger bij mij staat op dit moment, dus dat is wel speciaal en leuk eigenlijk.”

Naast dat Van der Lijke komend seizoen actief is in het continentale circuit, gaat hij ook in de broodjeszaak van schoonvader Ron Zijlaard werken: Croissanterie de Snor in Rotterdam. “Dat zal prima te combineren zijn. We moeten nog even kijken wat ik precies ga doen. Op dit moment doe ik al wel wat dingetjes, maar het zal een beetje van alles worden. Waar ze me nodig hebben, denk ik.” Om daar lachend aan toe te voegen: “Die onhandige wielrenner moeten ze natuurlijk wel een tikje gaan inwerken!”

Welk wedstrijdprogramma Van der Lijke gaat rijden, is nog onduidelijk. “Het is nog afwachten welke koersen doorgaan en wanneer het vol in gang gaat schieten. Maar ik denk dat als ik ga koersen, dat het niet veel eerder dan half februari zal zijn. Wel is duidelijk dat het een heel ander jaar gaat worden. Zeker nu begin maart mijn vriendin is uitgerekend. Dat je misschien ook weer iets meer thuis kan zijn, maakt het aan de andere kant natuurlijk ook wel heel mooi.”

Tot zijn terugkeer in de koers, wil hij zijn conditie zoveel mogelijk op peil houden en haspelt hij ook geregeld de kilometers af op Zwift. “Ik was eigenlijk best wel lekker bezig tot die corona over de vloer kwam. Als ik eind januari al goed moest zijn, zou het lastig zijn om daar die topvorm al te hebben. Nu heb ik nog de tijd om op het gemak terug te werken. Sportief gezien is nu dus nog weinig bekend. Ik weet dat ik sowieso zal fietsen en dat het in het continentale circuit gebeurt. De rest gaat in een paar weken tijd wel beter op zijn plek vallen.”