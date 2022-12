Nick Schultz vindt onderdak bij Israel-Premier Tech

Nick Schultz mag zich in 2023 dan toch profwielrenner noemen. De 28-jarige Australiër vertrok bij BikeExchange-Jayco en was rond met de ambitieuze plannen van B&B Hotels-KTM, maar die ploeg stortte door financiële problemen plots ineen. Nu vist het gedegradeerde Israel-Premier Tech hem op.

Israel-Premier Tech laat weten dat er toch nog een plekje gevonden is in de selectie voor Schultz, die een contract tekent voor één jaar. Hij is de 29ste renner in de selectie van het ProTeam voor 2023. Aanvankelijk wilde de ploeg van manager Kjell Carlström het seizoen starten met 28 renners.

“Nick kwam, net als Stephen Williams (van Bahrain Victorious, red.), heel laat op de markt. Maar hij was een renner waar we meteen geïnteresseerd in waren. Nick is een geweldige klimmer en zal een sleutelrol spelen voor onze klassementsrenners en kopmannen in de klassiekers”, aldus Carlström. “Maar hij zal ook zijn eigen ambities najagen. Hij heeft bewezen dat dat binnen zijn mogelijkheden ligt, nadat hij dit jaar bijna een Tour de France-rit won bij zijn debuut.”

Schultz sluit in januari aan bij het team en is Israel-Premier Tech dankbaar voor de late reddingsboei die hem is toegeworpen. “Ik ben blij dat ik in een groep kom waarin ik enkele bekende gezichten zal vinden”, vertelt hij. “Ik hoop een belangrijke rol te spelen voor de ploeg waar dat kan, maar heb ook ambities om zelf resultaten te behalen. Dit wil ik doen om het vertrouwen van de ploeg terug te betalen.”