Nick Schultz strandt op centimeters van zege: “Misschien ging ik iets te snel aan”

Nick Schultz kwam in de tiende etappe van de Tour de France slechts enkele centimeters tekort voor de zege. De Australiër van BikeExchange-Jayco verloor zeer nipt de sprint op het vliegveld van Megève tegen Magnus Cort. “Ik voelde me eigenlijk niet goed aan de start, maar kon me sparen doorheen de dag.”

“Het was een zeer zware dag vandaag”, vertelde Schultz in het flashinterview na de rit. “Ik had eigenlijk slechte benen aan de start. Mijn ploegmaten hielpen me echter om in de ontsnapping van de dag te geraken. In eerste instantie maakte ik me wat zorgen, ik voelde me echt niet goed. Gelukkig had ik Jack Bauer mee in de vlucht van de dag, hij controleerde heel de dag door de groep. Dit zorgde ervoor dat ik me kon sparen en krachten kon winnen.”

Die krachten had de 27-jarige Schultz duidelijk gevonden in de laatste kilometers. Met een late demarrage reed hij naar de kop van de koers, waardoor hij in een ideale positie kwam voor de overwinning. “Ik heb nog nooit in zo een situatie gezeten. Het was bijna perfect, al ging ik misschien iets te snel aan. Ik ben heel blij met mijn tweede plaats, maar ook echt teleurgesteld. Je krijgt niet elke dag zo een grote kans, maar ik ga het blijven proberen.”