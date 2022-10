Nicholas Roche komt met eigen gravelploeg

Nicholas Roche lanceert in 2023 een eigen gravelploeg. De Ierse oud-wielrenner, die ooit twee etappes in de Vuelta a España won, gooit zich samen met zijn broer Alexis Roche volledig op de populaire tak van de wielersport.

Aan de introductie van het gravelteam wordt nog gewerkt, maar de 38-jarige Roche heeft in ieder geval steun van merken als Bianchi, Ekoi en Assos. “Ik wil een kleine ploeg samenstellen”, aldus Roche tegen VeloNews. “Ik heb de gravelwereld volledig omarmd. Volgend jaar blijf ik mijn tv-werk en werkzaamheden voor Trinity Racing doen, maar hopelijk lukt het om daarnaast 12 tot 15 wedstrijden te rijden in de Verenigde Staten en Europa. Ik hoop dat we als ploeg kunnen reizen en koersen.”

Het was Alexis Roche die zijn oudere broer overhaalde om te gaan gravelen. “Hij zal zeker bij de ploeg horen en we willen ook een vrouw erbij. Als we iets meer sponsorgeld binnenhalen, dan kunnen we een vierde renner aantrekken. Het zal geen ploeg worden met alles erop en eraan, maar we zullen zeker onze ervaring delen.”

“De vrouwelijke renster hebben we nog niet gekozen, die plek is nog open”, gaat Roche verder. “Dat is ook wel lastig, omdat veel vrouwen al vastliggen bij een ploeg. Daarnaast hebben sommige rensters nog een focus op het wegwielrennen. Maar daar wordt aan gewerkt. Het gaat bij onze ploeg vooral om het avontuur.”