Niccolo Bonifazio: “Voelde me veel frisser dan in de Tour”

In een deelnemersveld met Sam Bennett, Caleb Ewan en Pascal Ackermann, is Niccolo Bonifazio niet meteen de man die je op het één na hoogste schavotje verwacht. Maar de Italiaan van Total Direct Energie deed het wel in de Scheldeprijs, weliswaar na de diskwalificatie van Ackermann.

“Wacht, ben ik nu eigenlijk tweede of derde geworden?”, verifieert Bonifazio nog even aan onze microfoon. “Ah, tweede dus. Dat is natuurlijk een heel goede uitslag voor mij en de ploeg, want in dit soort wedstrijden doen we anders niet zo vaak mee voor de zege. Dit was samen met De Panne mijn belangrijkste doel van het najaar, dus ik moet hier heel blij mee zijn.”

Bonifazio moest alleen Ewan voorlaten. “Maar ik was nochtans op de mannen van Deceuninck-Quick Step gefocust. Ik was hen aan het volgen in de laatste kilometers. Dan ben ik op de gepaste afstand zelf mijn sprint aangegaan. Ewan was een gradatie te sterk, dus moet ik mij bij dit resultaat neerleggen. Op naar De Panne nu!”

In de afgelopen Tour de France bleef het bij een tiende en veertiende plaats voor Bonifazio. Waarom kwam het er daar niet uit? “De Tour was misschien wat te zwaar voor mij. In de bergen heb ik serieus afgezien, waardoor ik altijd met zware benen aan de sprintersritten moest beginnen. Ik kwam er eigenlijk nooit echt aan te pas omdat ik me niet fris voelde. Ik ben al lang blij dat ik de finish heb gehaald. Hier was ik veel frisser en kon ik dus perfect voor een goed resultaat gaan.”