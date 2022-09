Niccolò Bonifazio vertrekt na vier jaar bij TotalEnergies

Niccolò Bonifazio gaat andere oorden opzoeken. De Italiaan liet woensdag op sociale media weten dat de eerder die dag verreden Omloop van het Houtland zijn laatste wedstrijd voor TotalEnergies is geweest. Het is nog niet bekend waar Bonifazio volgend jaar rijdt.

“Hallo allemaal, vandaag (woensdag, red.) was mijn laatste wedstrijd met TotalEnergies”, begint de 28-jarige sprinter, die zich in 2019 aansloot bij het toenmalige Total Direct Energie. “Ik ben heel blij met deze vier jaren koers met twaalf overwinningen en vele ereplaatsen. Bedankt ploeggenoten en staf voor de meer dan tweehonderd wedstrijden samen. Nu neem ik een periode rust om snel weer op te starten. Groeten aan alle fans die me aangemoedigd hebben op de Franse wegen. Ik zie jullie snel, Niccolò.”

De grootste overwinning die Bonifazio behaalde in zijn periode bij TotalEnergies was de vijfde etappe in Parijs-Nice 2020. Ook won hij onder andere tweemaal Grote Prijs Jef Scherens. Dit seizoen was hij nog de beste in de slotrit van La Route d’Occitanie.