Niccolò Bonifazio na valpartij in sprint Valencia: “Olie op de weg”

Niccolò Bonifazio was zondag een van de grote favorieten in de Clàssica Comunitat Valenciana, maar de Italiaanse sprinter van TotalEnergies kwam in de slotkilometer ten val. Volgens Bonifazio kwam dat door olie dat op de weg lag.

“Olie op de weg is heel gevaarlijk”, legt de 28-jarige sprinter uit op Instagram. Door de valpartij van Bonifazio werd de sprint in de straten van Valencia flink ontsierd. Zijn lead-out Chris Lawless moest snel anticiperen, maar kon niet meer sprinten en strandde op de derde plaats.

TotalEnergies laat weten dat Bonifazio slechts wat schaafwonden heeft overgehouden aan zijn rechterarm. “Een mooie start van het seizoen”, zegt Bonifazio met een knipoog op zijn eigen social media. De winst in de Clàssica Comunitat Valenciana ging uiteindelijk naar Giovanni Lonardi.

Plus de peur que de mal pour Niccolò qui a été pris dans une chute à 500m de la ligne. Il repart avec de belles plaies sur le bras droit. Niccolò crashed in the final, fortunately he is ok 🙏#ClàssicaCV1969 pic.twitter.com/gBO4E8h3gH — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) January 23, 2022