Nibali via Oostenrijk en Polen naar Tokio woensdag 29 januari 2020 om 11:42

Vincenzo Nibali heeft zijn voorbereiding richting de Olympische Spelen in Tokio op papier. De 35-jarige routinier slaat zoals bekend dit jaar de Tour de France over. Volgens La Gazzetta dello Sport rijdt hij in plaats daarvan de rondes van Oostenrijk en Polen.

Momenteel verblijft hij tot 10 februari op Tenerife voor een hoogtestage, waar hij zich op 2000 meter hoogte klaarstoomt voor het nieuwe seizoen. “Hij vroeg er zelf om”, aldus coach Paolo Slongo, die daarmee de ambitie en eerzucht van zijn pupil benadrukt. Nibali wordt op het vulkaaneiland vergezeld door zijn broer Antonio, Gianluca Brambilla, Giulio Ciccone, Tom Skujins en Bauke Mollema. Maandag sluiten ook Jasper Stuyven en Edward Theuns aan. Zij blijven tot en met de zestiende.

Nibali onthulde al eerder dat hij zijn seizoen op 19 februari start in de Ronde van de Algarve, een wedstrijd die hij nog nooit eerder reed. Hij heeft nu ook de Franse eendagskoersen Faun-Ardèche Classic (29-02) en de Royal Bernard Drome Classic (01-03) aan zijn programma toegevoegd. Na enkele koersen op eigen bodem en een nieuwe hoogtestage volgen de Tour of The Alps en Luik-Bastenaken-Luik voordat hij op zaterdag 9 mei in Boedapest aan de Giro d’Italia begint.

De Tour slaat hij in het teken van de Olympische Spelen over. Ter voorbereiding daarop rijdt hij de Ronde van Oostenrijk en de Ronde van Polen, voordat hij op 17 juli naar Japan vertrekt. Daar staat acht dagen later de wegwedstrijd van de Olympische Spelen op het programma. Vervolgens rijdt hij de Vuelta ter voorbereiding op het WK.

Wedstrijdprogramma Vincenzo Nibali in 2020

19 februari: Ronde van de Algarve

29 februari: Faun-Ardèche Classic

1 maart: Royal Bernard Drome Classic

8 maart: GP Larciano

11 maart: Tirreno-Adriatico

21 maart: Milano-Sanremo

20 april: Tour of the Alps

26 april: Luik-Bastenaken-Luik

9 mei: Giro d’Italia

21 juni: Italiaans kampioenschap

27 juni: Ronde van Oostenrijk

5 juli: Ronde van Polen

25 juli: Wegwedstrijd Olympische Spelen

14 augustus: Vuelta a España

27 september: WK Wielrennen in Aigle/Martigny