Nibali stapt uit Tour en kijkt al naar Tokio: “Ervaring is daar vereist”

De aangekondige opgave van Vincenzo Nibali is een feit. De Italiaan van Trek-Segafredo liet vooraf al weten dat hij, in dienst van de aankomende Olympische Spelen, op de tweede rustdag uit de Tour de France zou stappen. In Tokio weet Nibali dat zijn ervaring goed van pas kan komen.

In zijn laatste etappe in de Tour, op weg naar Andorra, zat Nibali nog wel mee in de kopgroep. Hij kon op de slotklim geen potten breken en eindigde uiteindelijk als elfde. Daarna richtte hij zijn ogen op de olympische wegrit in Tokio. Daar rijdt hij samen met Gianni Moscon, Giulio Ciccone, Alberto Bettiol en Damiano Caruso.

“We weten dat er zeer sterke renners aan de start staan, met wie we rekening moeten houden. Maar wij hebben een ploeg met verschillende speerpunten. Daarbij mag Damiano Caruso niet vergeten worden. We hebben een compacte groep die goed kan samenwerken”, verwacht Nibali, in gesprek met Tuttobiciweb.

‘Wout van Aert is een van de favorieten’

Welke rol de Haai van Messina precies krijgt, weet hij nog niet. “De wedstrijd wordt erg lang en het zal niet makkelijk zijn om dat te managen. Elke rol die ik kan spelen is belangrijk. Of dat nu aan het begin of aan het einde is. Tijdens mijn eerste Olympische Spelen moest ik de koers openen, maar toen de koers explodeerde, was mijn taak gedaan”, blikt hij terug.

“We moeten niet vergeten dat de Olympische Spelen maar met vijf man per land verreden wordt. Ervaring is daar vereist en zelfs de dag van tevoren kunnen de emoties oplopen, als je bijvoorbeeld niet kan slapen. Je moet dus voorzichtig zijn en alles weten te doseren”, aldus Nibali. Hij noemt ook al een favoriet. “Wout van Aert is daar een van, maar hij is niet de enige.”