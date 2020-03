Nibali doet goede zaken in Parijs-Nice: “Blijf het per dag bekijken” dinsdag 10 maart 2020 om 10:15

In de tweede etappe van Parijs-Nice toonde Nibali andermaal zijn goede vorm. Hij verrichte berenwerk in de voorste waaier en hij staat er prima voor in het algemeen klassement. Zeker van een goede eindklassering wil hij echter nog niet zijn: “Ik blijf met beide benen op de grond.”

Negende overall op 28 tellen van klassementsleider Schachman en een hoop concurrenten op nog grotere achterstand, dat is het verdict voor de gehaaide Siciliaan na twee hectische dagen in Parijs-Nice. Nibali mag tevreden terugkijken en dat doet hij dan ook: “Ik ben blij dat deze stressvolle dag achter de rug is”, zegt hij op de site van Trek-Segafredo.

“Heb geleerd veelzijdig te worden”

“We zagen allemaal af vandaag met de kou en de regen. In de laatste veertig kilometer wisten we dat het tricky was met de wind. De ploeg hielp me geweldig om het grootste gevaar te mijden en om vooraan te blijven. Kirsch, Stuyven en Pedersen waren fantastisch. Toen ik Mads na de etappe zag zei ik hem dat hij een beest was; hij heeft laten zien hoe sterk hij is.”

“Ik ben een klimmer, maar heb geleerd om veelzijdig te worden. Ik ben in staat om me aan te passen aan situaties op dagen als deze.” Hij wil zich nog niet rijk rekenen met betrekking tot het klassement. “Het klopt dat sommige concurrenten voor het klassement tijd hebben verloren, maar ik blijf met beide benen op de grond. Ik blijf het per dag bekijken.”

“Hard gewerkt”

Nibali geeft aan dat hij zich goed voelt bij zijn nieuwe ploeg. “Ik denk dat je dat kunt zien”, zegt hij. “Ik heb de voorbije maanden hard gewerkt en de ploeg heeft me rust in mijn hoofd gegeven. Er is een goede sfeer in de ploeg, en dat heeft me zeker geholpen om aan het begin van het seizoen al zo goed te zijn. Nu wil ik van deze goede conditie profiteren door de best mogelijke resultaten te behalen.”

“Maar we zullen moeten afwachten hoe de rest van het seizoen eruit zal zien. Met de problemen rondom het coronavirus is het moeilijk om voorspellingen te doen: je moet met de week leven. Het is lastig om over de toekomst na te denken. Ik hoop alles zo snel mogelijk weer normaal is. Ik wil de fans vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen en een veilige afstand te houden.”