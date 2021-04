Nibali beslist na trainingskamp over Giro-deelname: “Duimen maar”

Vincenzo Nibali beslist aan het eind van zijn trainingskamp in Livigno of hij aan de Giro d’Italia meedoet. Dat liet de Italiaanse klassementsrenner van Trek-Segafredo weten in een video, die door zijn ploeg is verspreid.

“De eerste fase van mijn rehabilitatie was niet makkelijk”, begint Nibali. “Ik kon niet fietsen en had rekening te houden met het herstel van mijn hand. Natuurlijk heb ik nog steeds wat pijn, maar de vastberadenheid om door te gaan en aan de Giro te denken is sterker dan wat dan ook. Ik ben in de positie om aan het eind van dit korte trainingskamp in Livigno om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.”

Ook krijgt de Italiaan, die de Corsa Rosa in 2013 en 2016 wist te winnen, nog een onderzoek en een scan. “Dan moet ik voorzichtig met de artsen evalueren of het een goed idee is om in de Giro van start te gaan of dat ik mijn rentree moet uitstellen. Dat hoop ik niet te hoeven doen. Fingers crossed. Ik doe mijn best, we blijven hopen.”

