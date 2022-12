Net niet voor Tom Pidcock in Diegem: “Jammer dat ik het niet kon afmaken”

De ‘Grote Drie’ in het veldrijden drijven elkaar tot het uiterste. Dat bleek woensdagavond maar weer in de Superprestige van Diegem. Wout van Aert kwam uiteindelijk als overwinnaar uit de strijd, na een ware titanenstrijd met Tom Pidcock.

Mathieu van der Poel, de derde hoofdrolspeler in Diegem, zakte weg in de slotfase, waarna het een tweestrijd werd tussen de wereldkampioen en de kampioen van België. Het werd een slotronde om duimen en vingers bij af te likken. “De laatste keer dat ik Van Aert voorbijreed, dacht ik dat ik als eerste aan de trappen zou beginnen en een grote kans maakte. Wout wist me echter toch nog voorbij te steken in het laatste stukje voor die brug”, deed Pidcock zijn verhaal in het flashinterview.

“Op dat moment besefte ik dat ik hem nooit zou kloppen. Hij was al boven aan de trappen en sprong op zijn fiets toen ik pas naar boven keek. Jammer dat ik het niet kon afmaken”, aldus Pidcock, die zo met een tweede plaats genoegen moest nemen.

“Dit was eigenlijk de makkelijkste cross van de week”

Van Aert, Pidcock en Van der Poel maakten er een bikkelharde cross van, zo leek het toch, al ziet de Brit dat toch anders. “Ik denk eerlijk gezegd dat dit de makkelijkste cross van de week was. Op de klim gingen we maar een paar keer voluit, de wind stond namelijk in het nadeel. We zaten ook veel naar elkaar te loeren. Ik ga nu wat recupereren. Misschien door in mijn nieuwe sauna te stappen, ik heb hem nog niet gebruikt. Dat moet ik maar eens doen!”