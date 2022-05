Net niet voor Gijs Leemreize in Genova: “Wist dat het lastig zou worden”

Gijs Leemreize was in zijn eerste Giro d’Italia al mee van voren in de bergetappe naar de Etna en liet zich vandaag ook zien in de vluchtersrit naar Genova. De jonge Nederlander van Jumbo-Visma streed met de Italianen Stefano Oldani en Lorenzo Rota zelfs voor de dagzege, maar moest in de sprint zijn meerdere erkennen.

Leemreize keek na afloop, voor de camera van Eurosport, terug op de etappe. “Het was echt een mooie dag. Ik wist dat het met die twee lastig zou worden richting de finish. Het was ook niet echt mogelijk om te pokeren, aangezien een groep daarachter op slechts veertig seconden reed. We besloten dus met drie rond te draaien tot de laatste kilometer.”

“Derde was het hoogst haalbare”

In die laatste kilometer probeerde Leemreize tot twee keer toe Oldani en Rota te verrassen, maar zonder succes. “Ik heb het in de slotkilometer nog twee keer geprobeerd. Derde was het hoogst haalbare”, aldus Leemreize, die op de voorlaatste klim – samen met Oldani – de oversteek wist te maken naar de toen eenzame koploper Rota. “Pascal (Eenkhoorn, zijn ploegmakker bij Jumbo-Visma, red.) zei tegen me: als je je goed voelt, ga maar een keer.”

“Ik zag Rota vooruit rijden en Pascal deed vervolgens een teken dat het een goed moment was. Ik ging er vervolgens achteraan en Oldani ging mee. Of nee, toch niet… Ik weet het niet eens meer precies. In de finale had ik nog de hoop dat ze naar elkaar zouden kijken. Dat deden ze echter niet en dan is het lastig. Ik droomde stiekem wel van de zege. Als ze twijfelen, maak je kans. Het was echter wel een kleine kans. Dat wist ik wel.”