maandag 12 februari 2024 om 18:36

Net geen podiumplek voor Tim Wellens in Clásica Jaén: “Denk dat ik tevreden moet zijn”

Tim Wellens begon zijn seizoen afgelopen zaterdag met een derde plek in de Vuelta a Murcia en liet zich ook vandaag weer van zijn beste kant zien in de Clásica Jaén. De Belg van UAE Emirates viel in de Spaanse gravelkoers uiteindelijk net naast het podium: vierde.

In de sprint voor plek twee moest Wellens zijn meerdere erkennen in Bastien Tronchon en Jan Tratnik. De zege ging naar de solerende vluchter Oier Lazkano. “Die vierde plek is natuurlijk niet slecht. Winnen is altijd beter, maar ik denk dat ik tevreden moet zijn”, zei Wellens na afloop, in gesprek met Het Nieuwsblad.

“We zaten in een goede positie, omdat we een ploegmaat (doelt op Igor Arrieta, red.) mee voorin hadden.” Arrieta moest in de finale echter zijn twee medevluchters, Lazkano en Nicolas Prodhomme, laten gaan. “We moesten dan opeens wisselen van plan. We hebben hard gereden, maar zijn niet terug geraakt”, aldus Wellens.

De 32-jarige Wellens greep dus net naast een podiumplaats, maar was na afloop vooral tevreden over zijn optreden en vormpeil. “Het is altijd even afwachten bij die eerste koersen in vergelijking met de rest, maar al bij al is dit een goede start voor mij.”