zondag 15 oktober 2023 om 18:52

Net geen nieuwe crosszeges voor Tour de Tietema-Unibet en Jens Dekker

Op de dag van de Wereldbekermanche in Waterloo, zit zeker niet de hele crosswereld aan de overkant van de plas. Ook in het Zwitserse Steinmaur en en het Portugese Melgaço zagen we enkele grote namen.

Lander Loockx kon op Zwitserse bodem zijn nummertje van een dag eerder in het Duitse Dusseldorf niet overdoen. De kersverse renner van het Tour de Tietema-Unibet team zag zich afgetroefd worden door thuisrijder Kevin Kuhn van Circus-ReUz-Technord. Die andere Zwitser, Dario Lillo mocht mee op het podium, terwijl de Italiaanse Sara Casasola de vrouwencross won.

Comeback kid Jens Dekker ging het crossgevoel dan weer zoeken in Portugal. De voorbije week was de 25-jarige crosser al twee keer de beste op Spaanse bodem, maar deze keer toonde Spaans kampioen Felipe Orts zich te sterk. De Belg Yorben Lauryssen viel net naast het podium.