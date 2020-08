Neoprofs Frederik Wandahl en Matthew Walls tekenen bij BORA-hansgrohe maandag 24 augustus 2020 om 10:31

BORA-hansgrohe is samen met Team Ineos en Jumbo-Visma een van de meest actieve ploegen op de transfermarkt. De Duitse formatie kreeg onlangs een fikse kater te verwerken toen Team Sunweb toptalent Marco Brenner wegplukte uit hun juniorenploeg. Het team rondom uithangbord Peter Sagan zit echter niet stil: het contracteerde de Deense topbelofte Frederik Wandahl en baanwielrenner Matthew Walls voor drie seizoenen.

De 19-jarige Wandahl geldt samen met leeftijdsgenoot William Blume Levy als een van de grootste talenten uit Denemarken. De jongeling komt nu nog uit voor de gekende Deense opleidingsploeg ColoQuick, dat eerder renners voortbracht als Jakob Fuglsang (Astana), voormalig baantopper Alex Rasmussen en Jonas Vingegaard (Jumbo-VIsma). Ook andere jonge talenten als Julius Johansen, Niklas Larsen, Frederik Rodenberg en ex-Europees kampioen tijdrijden Johan Price-Pejtersen (allen nu Uno-X) komen uit deze school.

Klimmerstype met sprint

Het grootbrengen van Wandahl mogen we echter niet op het conto schrijven van ColoQuick. Hij reed tot op heden pas twee nationale wedstrijden in het zwart-wit gestreepte tenue. Het talent is namelijk eerstejaars belofte, waardoor BORA-hansgrohe vooral terugvalt op de resultaten die hij boekte als junior. In 2018 won hij als eerstejaars U19 een rit in de Saarland Trofeo (2.Ncup), waar hij ook vierde werd in het eindklassement. Daarnaast kroonde hij zich tot Deens kampioen en eindigde Wandahl vijfde op het WK achter Remco Evenepoel.

De jonge Deen klimt goed en heeft daarnaast een sterk sprintje in zijn benen. Hoewel hij nog erg jong is, lijkt hij te kunnen uitgroeien tot een sterke puncheur. In 2019 reed hij slechts een handvol koersen, waaronder de Ronde van Vlaanderen (vijftiende) en het WK in Yorkshire. Daar behaalde hij andermaal de top tien, dit keer moest hij genoegen nemen met de achtste plek. Dit jaar reed Wandahl dus voor ColoQuick, omdat hij zijn school wilde afmaken én hij zich sneller hoopte te plaatsen voor de ploegenachtervolging op de Olympisch Spelen 2020.

Wandahl is erg blij dat hij zijn ontwikkeling bij BORA-hansgrohe kan voortzetten. “Tijdens onze gesprekken was dit een belangrijke reden voor mij om voor dit team te kiezen. Ze hebben de juiste mensen om een optimale ontwikkeling te garanderen. Allebei weten we nog niet waarheen ons gezamenlijke pad gaat leiden. Ik ben een goede klimmer, maar heb ook een goede finish, dus dat zou geschikt kunnen zijn voor wedstrijden als Luik-Bastenaken-Luik.”

Juiste basis voor een sprinter

En met de 22-jarige Walls haalt BORA-hansgrohe een renner binnen die zich de afgelopen jaren vooral heeft toegelegd op het baanwielrennen. Dat leverde bijvoorbeeld het brons op in het onderdeel omnium tijdens het WK in Berlijn, eerder dit jaar. Daar moest de Brit enkel Benjamin Thomas en Jan-Willem van Schip voor laten gaan. Volgens ploegleider Christian Schrot heeft hij de juiste basis om de sprong naar de WorldTour te maken.

“We gaan ons best doen om hem de komende jaren op het juiste niveau te brengen en hem te ontwikkelen tot een sprinter. Met zijn snelheid geloven we dat hij hiervoor een sterk fundament bezit”, aldus Schrot. Walls is blij met deze kans bij de Duitse formatie. “Tokio blijft een doel, maar mijn prioriteiten liggen nu bij de weg. BORA-hansgrohe heeft veel topsprinters voortgebracht en dat geeft mij veel vertrouwen.”