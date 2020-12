Neoprof Lotto Soudal moet onder het mes voor beknelde ader

Viktor Verschaeve kampt al langere tijd met een gevoel van krachtverlies aan zijn linkerbeen. Uit onderzoek blijkt dat dit wordt veroorzaakt door een beknelde ader. Donderdag wordt de belofte, die komend seizoen als neoprof uitkomt voor Lotto Soudal, daaraan geopereerd.

Verschaeve had sinds de Giro d’Italia U23 niet veel meer gekoerst. Na afloop van het seizoen liet de 22-jarige renner weten dat hij last had van problemen aan zijn linkerbeen. “Het werkt me nu al bijna een jaar tegen en de laatste maanden werd het steeds erger. Ik heb vaak met anderhalf been moeten koersen, maar na de Baby Giro besloot ik dat het zo niet verder kon. Het is belangrijk om weer twee sterke benen te hebben voordat ik prof word bij Lotto Soudal.”

In eerste instantie moest fysiotherapie de problemen verhelpen, maar nu blijkt Verschaeve toch te moeten worden geopereerd. “Zoals sommigen van jullie wel weten is bij mij een beknelde ader vastgesteld. Wellicht het slechtste scenario dat ik voor ogen had. Gelukkig vindt de operatie in de komende week plaats en worden de problemen zo snel mogelijk opgelost.” Naar verluidt heeft dit weinig gevolgen voor het verloop van het nieuwe seizoen.