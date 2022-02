Neoprof Henri Vandenabeele in Oman: “Niets moet, alles mag”

Interview

Vorig jaar, toen nog lid van het opleidingsteam van DSM, proefde hij al van het profcircuit, maar deze week maakt Henri Vandenabeele pas echt zijn debuut als beroepsrenner. En in de Tour of Oman krijgt hij meteen een vrije rol. “Kopman? Nee, niet echt”, klinkt het bescheiden. “Maar ik ben wel gemotiveerd om een resultaat te halen.”

Het was bij de start van de openingsetappe aan het fort van Al Rustaq, anderhalf uur van Muscat, dat Vandenabeele wat tijd vrijmaakte voor ons. Voor de foto werden we gewenkt door Rachid van ‘Stable al Hatami‘, die met zijn elektrische koets (een royal chariot, noemt hij ze zelf) de rennersparking wat probeerde op te fleuren. Wat gratis publiciteit kan geen kwaad, moet de – immers bijzonder gastvrije – man gedacht hebben.

Terug naar Vandenabeele, die ons na de foto vertelde over het beperkte DSM-gezelschap in deze Tour of Oman. Corona woedt blijkbaar steeds harder in het peloton. Onder meer de jonge Duitser Niklas Märkl moest noodgedwongen afhaken. “Niklas was onze sprinter van dienst”, vertelt Vandenabeele. “Dat betekent dat we in de eerste twee ritten niet veel te zoeken hebben. In de veilige zone blijven wordt ons grootste doel.”

Green Mountain

“Daarna wordt het interessanter, met de aankomst in Qurayyat (na een klim van drie kilometer) op zaterdag en de geaccidenteerde rit op zondag, waarin we drie keer over Jabal Street over moeten. Maar hét zwaartepunt, en meteen de rit waar ik het meeste naar uitkijk, is de koninginnenrit op maandag. met aankomst op Green Mountain.”

Vandenabeele wilde niet gezegd hebben dat hij hier in Oman kopman van het DSM-vijftal is. “Søren Kragh Andersen is hier ook. Die won hier ooit de etappe in Qurayyat. Maar ik ben uiteraard gemotiveerd om ook zelf een resultaat te halen. Laat ons zeggen dat in deze zesdaagse iedereen in een vrije rol van start gaat. En ik krijg zeker mijn kans.”

Die pakte het 21-jarige talent intussen al door zevende te worden in die derde etappe, terwijl Kragh Andersen niet thuis gaf. Op Green Mountain kan Vandenabeele maandag een eerste keer testen of hij in het klassement nog dichterbij kan schuiven. “Alles mag, niets moet”, zegt hij daarover. “We zien wel wat het wordt.”

Catalonië en Tour of the Alps

Vandenabeele doet het dit jaar trouwens rustig aan. Na deze Ronde van Oman rijdt hij de eendagsklassieker Milaan-Turijn (16 maart), gevolgd door de Ronde van Catalonië (21-27 maart), zijn eerste WorldTour-rittenkoers. In april staat de Tour of the Alps op de agenda. “We gaan niet te zot doen in mijn eerste jaar”, lacht hij. “Dit is inderdaad een bescheiden programma, maar dat is goed. Ik ben nog jong. We zien dan wel waar ik sta en wat er eventueel nog bij kan.”

Of hij nog een woordje kwijt wil over de sfeer binnen Team DSM? “Natuurlijk. De sfeer is top. Iedereen heeft er zin in en is gemotiveerd. Er is vorig jaar veel commentaar geweest, maar die laten we achter ons. Intern is dit al zeker geen item meer. We starten met een propere lei en focussen de komende weken en maanden op resultaten. Zo kunnen we de kritiek nog sneller achter ons laten.”