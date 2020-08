Nekklachten Bouhanni na valpartij in bocht na finish in Brussel zondag 30 augustus 2020 om 17:15

Nacer Bouhanni heeft een nekblessure overgehouden aan zijn deelname aan de Brussels Cycling Classic. De sprinter van Arkéa-Samsic kwam niet tijdens de koers ten val, maar na de finish. De eindstreep lag vlak voor een bocht die er spiegelglad bij lag vanwege de regen. “Het was erg gevaarlijk”, aldus Bouhanni, die derde werd in Brussel.

“De finish lag net voor een bocht, en daar lag ook een witte streep op de weg”, legt Bouhanni uit. “We kwamen met enorme snelheid aan en gooiden ons de bocht in. Daar gleed mijn voorwiel weg op een heel natte streep. Het was erg gevaarlijk na de finish, want op volle snelheid konden wij die bocht niet maken.”

“Ik reed in volle vaart op dat moment en op het laatste moment draaide ik mijn hoofd, uit reflex”, aldus de Fransman. “Ik wilde niet met mijn gezicht vol de hekken in. Nu heb ik wel last van mijn nek. Morgen ga ik röntgenfoto’s maken, omdat ik ook moeite heb met ademhalen.”

Video from the corner after the Brussels Cycling Classic finish. Not very smart.. #BCC20 🎥 via https://t.co/sTvBjCFnvF pic.twitter.com/ZuvEYphHsP — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 30, 2020