Neilson Powless gaat voorlopig voor klassement: “Ze laten me niet meer gaan”

Neilson Powless staat nog tussen de mensen, wat het algemeen klassement van de Tour de France betreft. De Amerikaan vindt zichzelf terug op de elfde plaats, een minuut en 55 seconden achter geletruidrager Tadej Pogacar. Hij blijft voorlopig mikken op een hoge eindklassering.

“Op het moment is dat het doel dat ik mezelf gesteld heb”, zegt Powless in gesprek met CyclingNews. Voor dagsucces gaan vanuit de vroege vlucht is in deze situatie geen reële optie, vertelt de nummer vier van de meest recente Ronde van Zwitserland. “Ik probeerde vandaag (dinsdag, red.) mee te zitten met de ontsnapping en ze lieten me niet gaan. Dat beantwoordde de vraag die ik had of ze me de ruimte zouden geven.”

“Het is nu simpel: zo goed mogelijk bij de klassementsrenners blijven. Als ik goed presteer en bij de favorietengroep blijf, dan is dat perfect en blijf ik dat doen. Maar als ik genoeg verlies, kan ik misschien weer meegaan met een kopgroep”, aldus Powless. De renner van EF Education-EasyPost zag in Megève zijn ploeggenoot Magnus Cort winnen. “Ik denk dat dit de druk wat wegneemt bij het team. Je moet de eerste pakken, voordat je het momentum krijgt. Hopelijk is dit het begin van meer.”