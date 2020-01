Negende zege op rij voor Van der Poel in Gullegem, Van Aert vierde

Mathieu van der Poel was zaterdag wederom de beste in een veldrit. De Nederlander van Alpecin-Fenix won in de Cyclocross Gullegem voor de negende keer op rij. Michael Vanthourenhout en Corne van Kessel mochten met de Nederlander mee het podium op. Wout van Aert werd vierde.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert troffen elkaar zaterdag voor de tweede keer dit seizoen in Gullegem. Het zorgde voor een massale oploop in de West-Vlaamse gemeente, aangezien er meer dan 9000 kaarten werden verkocht om dit duel te aanschouwen.

Eerder troffen de twee rivalen elkaar in Loenhout, waar Van Aert na langdurig blessureleed zijn rentree maakte. Van der Poel greep daar de zege, terwijl Van Aert het moest doen met de vijfde plek.

Van Aert toont progressie

Zaterdag liet Van Aert zien weer een stap vooruit gemaakt te hebben in zijn herstel. De coureur van Jumbo-Visma probeerde in de openingsfase meerdere keren de forcing te voeren. Met succes. Voor halverwege cross bleven Van Aert, Van der Poel, Michael Vanthourenhout en Corne van Kessel vooraan over in de strijd voor de zege.

Van der Poel hield zich in het eerste halfuur van de cross – zoals vooraf aangekondigd – in de luwte. De wereldkampioen keek voornamelijk naar zijn rivaal, die hij bij elke versnelling nauw in de gaten hield.

Van der Poel vliegt weg

Pas toen Vanthourenhout halverwege versnelde, kwamen er voor het eerst in de wedstrijd onderlinge verschillen. Van der Poel nam over van Vanthourenhout, waarna de Nederlander was gevlogen. Van Aert kampte ondertussen met materiaalpech, waardoor hij op een klein gaatje kwam te rijden van achtervolgers Vanthourenhout en Van Kessel.

Van der Poel wint voor negende keer

Van Aert kwam na een korte achtervolging weer terug bij Vanthourenhout en Van Kessel, waarna de strijd om de tweede plaats losbarstte. De zege was namelijk toen al uit zicht: het gat met Van der Poel werd alleen maar groter en groter, waardoor de Nederlander alweer zijn negende zege op rij boekte.

Strijd om plek twee voor Vanthourenhout

In de strijd met om de tweede plaats bleven de drie achtervolgers geruime tijd bij elkaar. Vanthourenhout leek in de voorlaatste ronde definitief het verschil te maken, maar Van Kessel wist nog aan te sluiten. Van Aert moest door deze versnelling wel definitief afhaken: hij zou de Cyclocross Gullegem op de vierde plaats besluiten.

Van Kessel en Vanthourenhout moesten vervolgens spurten om de tweede plaats. In deze spurt bleek de Belg sneller te zijn dan de Nederlander.

Cyclocross Gullegem

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Corne van Kessel (Tormans CX)

4. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

5. Jens Adams (Hollebeekhoeve Cycling Team)

6. Diether Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

7. Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads)

8. Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick-Step)

9. Nicolas Cleppe (Telenet-Baloise Lions)

10. Sean De Bie (Bingoal-Wallonie Bruxelles)