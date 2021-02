Negen WorldTour-formaties aan de start van GP Miguel Induráin

De Gran Premio Miguel Induráin (3 april) kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van liefst negen WorldTour-formaties. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronacrisis, in 2019 waren vier WorldTour-teams van de partij.

Astana-Premier Tech, Bahrain Victorious, Cofidis, INEOS Grenadiers, Israel Start-Up Nation, Movistar, Team BikeExchange, Trek-Segafredo en UAE Team Emirates staan dit jaar aan het vertrek van de GP Miguel Induráin, vernoemd naar de legendarische ex-wielrenner en vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Induráin.

B&B Hotels p/b KTM, Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, EOLO-Kometa, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Arkéa-Samsic en Total Direct Energie zijn de ProTeams met een uitnodiging. Ook de continentale ploegen Electro Hiper Europa en Efapel doen mee aan de eerstvolgende editie van de lastige eendagskoers.

Parcours

De renners krijgen op zaterdag 3 april een lastig parcours (203 kilometer) voorgeschoteld in de Spaanse regio Navarra. De start is in Estella en de finish is gelegen in Lizarra. Onderweg trekken de deelnemers over de beklimmingen van Erául, Guirguillano, Lezaun en Ibarra. Deze laatste steile helling staat drie keer op het menu en is de absolute scherprechter.