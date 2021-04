Negen WorldTeams in Ronde van Burgos voor vrouwen

De Ronde van Burgos (20-23 mei) voor vrouwen kan dit jaar rekenen op een ijzersterk deelnemersveld. De negen Women’s WorldTeams staan binnenkort aan de start van de Spaanse rittenkoers.

Het gaat om Alé BTC Ljubljana, Canyon-SRAM, FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, Liv Racing, Movistar, SD Worx, Team BikeExchange, Team DSM en Trek-Segafredo. De vierdaagse rittenkoers in de provincie Burgos maakt dit jaar namelijk voor het eerst deel uit van de Women’s WorldTour.

De Ronde van Burgos voor vrouwen is, samen met de Ceratizit Challenge by La Vuelta, de Tour of Norway en de Simac Ladies Tour, een van de weinige meerdaagse UCI Women’s WorldTour-wedstrijden op de kalender.

Het is nog even wachten op het volledige parcours, maar zeker is wel dat de vrouwen op de slotdag zullen finishen op de flanken van de iconische beklimming naar Lagunas de Neila.