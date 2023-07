Negen rensters toch niet buiten tijd: “Moesten stoppen voor een trein en sprinten tot de streep”

De vijfde etappe van de Tour de France Femmes was een ware slijtageslag. Het leek er aanvankelijk op dat negen rensters buiten tijd binnen kwamen, maar uiteindelijk mochten zij toch in koers blijven. Streek de organisatie met de hand over het hart? Nee, zo blijkt nu. “Ze hadden geen medelijden met ons”, schrijft Marjolein van ’t Geloof, een van de negen, op Twitter.

Het groepje achterblijvers bestond uit onder anderen Alice Barnes, Jeanne Korevaar en dus Van ’t Geloof. Laatstgenoemde legt uit wat er in de laatste kilometers van de rit gebeurde. “We moesten met nog twee kilometer te gaan stoppen voor een trein. Ze hebben de tijd opgenomen dat we stilstonden, waarna we moesten sprinten tot de streep. Ze hadden geen medelijden met ons”, reageert Van ’t Geloof op een aanname dat de organisatie ze gematst had.

De negen rensters kwamen een minuut en 53 seconden na het aflopen van de tijdslimiet over de streep. De jury had echter gemeten dat ze twee minuten en tien seconden stil hadden gestaan om op de passerende trein te wachten. Ze hielden dus 17 seconden over.

We had to stop for the train with 2km to go. They took the time of that we stopped and we had to sprint to the line. They did not pity us.

— Marjolein van't Geloof (@MGeloof) July 27, 2023