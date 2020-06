Negen kandidaten voor Britse WK-selectie van zes maandag 29 juni 2020 om 15:05

Groot-Brittannië mag dit najaar zes renners meenemen naar de WK-wegrit in Zwitserland. Bondscoach Matthew Brammeier noemt tegen Cyclingnews negen namen die volgens hem kans maken op een selectie voor het bergachtige kampioenschap.

“We hebben de Yates-broers, Geraint Thomas en Chris Froome”, legt Brammeier, die zo laat mogelijk zijn selectie bekend wil maken, uit. “En dan hebben we ook nog James Knox, Tao Geoghegan Hart en Hugh Carthy. Zij zijn ook heel sterke klimmers. “Luke Rowe maakt ook nog kans en Alex Dowsett heeft zich vooral gefocust op de tijdrit. Mijn prioriteit is dat ik een gemotiveerde groep heb.”

Oog op Tokio

“We hebben geen officiële voorselectie, maar een goede groep die gemotiveerd is. Het is ook de laatste kans voor Tokio 2021 om onze klimploeg bij elkaar te krijgen. De jongens die aan Tokio denken moeten zich laten horen en aantonen dat ze gemotiveerd zijn om het WK te koersen”, aldus de bondscoach. “Een paar renners zullen uit de Tour komen en dit WK biedt ook kansen, want de tijd tussen de Tour en de Spelen is volgend jaar precies hetzelfde.”

Afgelopen week werd bekend dat Aigle en Martigny de voorbereidingen doorzetten om van 20-27 september het WK te organiseren. Vanwege de coronamaatregelen werd even gedacht aan een WK in Qatar, maar dat plan lijkt voorlopig van tafel. “Eerlijk gezegd is dat geen verrassing”, zegt Brammeier. “We hebben alles gepland voor Zwitserland en keken nooit echt naar het Midden-Oosten.”