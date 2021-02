‘Nederlandse wereldkampioenen, Belgische knowhow’

Mathieu van der Poel rijdt al zijn hele leven voor een Belgisch team. Maar ook Lucinda Brand (Baloise-trek) en Fem van Empel en Pim Ronhaar (allebei Pauwels Sauzen-Bingoal) leerden de stiel in Vlaanderen. “Onbegrijpelijk dat Nederland geen crossteams heeft”, zegt Jurgen Mettepenningen.

Van der Poel is het bewijs dat het loont om te investeren in jong talent. Dat doet Mettepenningen bij Pauwels Sauzen-Bingoal en opleidingsploeg Bert Containers-Pauwels Sauzen. “Jeugd opleiden is de enige manier om op lange termijn mee te draaien aan de top”, zegt de manager in Het Laatste Nieuws.

Bij zijn jeugdploeg rijden twaalf renners: zes juniors en zes nieuwelingen, allemaal jongens. Maar er is ook oog voor vrouwelijk talent. Begin 2020 werd Fem van Empel als eerste meisjesbelofte binnengehaald. Zondag werd ze wereldkampioene. “Bij ons kan niemand zomaar komen rijden”, zegt Mettepenningen. “Enkel als wij overtuigd zijn van het potentieel, gaan we de renner of renster in kwestie ondersteunen.”

Scouting

Van Empel is een goed voorbeeld van hoe de ploeg te werk gaat. Tot de zomer van 2019 voetbalde ze bij Nuenen, pas in het najaar legde ze zich toe op fietsen: crossen en mountainbiken. “Haar uitslagen vielen ons meteen op”, zegt Mettepenningen. “We gingen ze bekijken. Niet veel later kreeg ze een contract, en ondertussen is ze prof.”

Pim Ronhaar kwam als nieuweling al naar de ploeg. Hij werd ontdekt door toenmalig jeugdploegleider André Tummeleer. Mettepenningen: “Vandaag gebeurt de scouting vooral door jeugd- en damesploegleider Tom De Kort en sportief coördinator Mario De Clercq. Zij zien veel wedstrijden en houden alle uitslagen in de gaten. Tom maakt een deel van de trainingsschema’s en geeft samen met Mario crosstechnische training. Je ziet die gasten gewoon beter worden onder hen.”

200.000 euro

De concurrenten voor Mettepenningen zijn de ploegen van de Roodhoofts en die van Sven Nys. En dan stopt het. “Het is onbegrijpelijk dat er in Nederland geen grote crossploegen zijn”, zegt hij. “Ik snap niet dat daar niemand opstaat. Of toch: een paar jaar geleden was het onbegrijpelijk, vandaag is de voorsprong van de Belgische ploegen gewoon te groot.”

De jeugdploeg van Mettepenningen draait op een jaarlijks budget van 200.000 euro. Een fors bedrag, maar het loont. “Onze meerwaarde zit in topmateriaal en een topopleiding. Wij kijken trouwens niet naar nationaliteit. Of het nu een Belg, Nederlander of Tsjech is: het gaat om het talent.” Aan talent hebben ze in Nederland geen gebrek. Vooral de vrouwelijke dominantie is enorm. Mettepenningen verwijst naar de sportcultuur die in Nederland groter is, en naar de jeugdwedstrijden. “Ze organiseren veel en ook voor jongere leeftijden. Volgens mij zit daar een verschil.”

Laatste stap

Maar de echte cross-knowhow zit dus in Vlaanderen. Lucinda Brand koos in 2019 voor een samenwerking met Sven Nys om de laatste stap hogerop te zetten. In haar Nederlandse omgeving lukte dat niet. De voorbije dagen kon ze niet vaak genoeg vertellen hoe dankbaar ze is voor Nys’ trainingen en technische tips.