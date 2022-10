Nederlandse teamsprinters verliezen strijd om WK-goud, vrouwen naast het podium

Er is een einde gekomen aan de winnende reeks van de Nederlandse mannen op het onderdeel teamsprint tijdens het WK baanwielrennen. In Saint-Quentin-en-Yvelines bij Parijs werden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in de finale geklopt door Australië. In de strijd om het brons was Groot-Brittannië de baas over Duitsland.

De laatste vier WK-titels op de teamsprint gingen naar Nederland, maar Van den Berg, Lavreysen en Hoogland konden daar dus geen streak van vijf van maken. Ze waren de hele dag niet de snelsten. Australië was in de kwalificatie al bijna een tiende van een seconde sneller dan het oranje drietal en in de eerste ronde bijna 12 honderdsten.

In de directe strijd om het goud maakte Australië het verschil bij de start. Na 250 meter was het verschil ruim een halve seconde. Achteraf gaf de Nederlandse starter Van den Berg toe dat hij last had van zijn rug. Lavreysen en Hoogland konden nog tijd terugpakken, maar kwamen uiteindelijk 43 duizendsten van een seconde (41,600 seconden tegenover 41,643 seconden) tekort voor het goud. Dat ging naar Leigh Hoffman, Matthew Richardson en Matthew Glaetzer.

Vierde plaats voor Nederlandse vrouwen

Bij de vrouwen was er geen medaille voor Nederland. Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet plaatsten zich via de kwalificatie en de eerste ronde voor de strijd om het brons, waarin Groot-Brittannië acht duizendsten (!) van een seconde sneller bleek. De oranjedames bleven daardoor met lege handen achter.

Het goud was voor de Duitse vrouwen, die met een verschil van ruim zes tienden van een seconde wonnen van China.