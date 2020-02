Nederlandse teamsprinters regeren: “Al het harde werk betaalt zich uit” woensdag 26 februari 2020 om 22:32

Een derde wereldtitel op de teamsprint op rij en tweemaal een verbetering van het zeven jaar oude wereldrecord van Duitsland. Voor de Nederlandse sprinters kon de openingsdag van het WK baan in Berlijn niet beter verlopen.

“We zijn zo blij met de wereldtitel, maar ik denk dat het wereldrecord het geweldigste is vandaag”, reageerde Harrie Lavreysen in het flashinterview, vlak voordat hij samen met Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli in de regenboogtrui werd gehesen. “Volgens mij reden we alle vier een persoonlijk record op onze eigen rondes, dus het was de beste dag ooit.”

Waarom de Nederlandse sprinters zo sterk zijn op dit moment, wilde de interview van Van den Berg weten. “We hebben altijd veel tegenwind. Daarom zijn we zo sterk”, grapte de starter van de ploeg. En dan serieuzer: “Allemaal hebben we een erg goed krachtprogramma en alles valt op de juiste plek. Iedereen rijdt heel sterk. Het harde werk betaalt zich uit. We hebben weer een grote stap gezet en dat is het belangrijkst.”

“Volgens mij is nog nooit een teamsprint-ploeg naar de Olympische Spelen gegaan met zó’n goede aanloop”, vulde Büchli nog aan. “We moeten deze lijn blijven doortrekken. We moeten het nog nog één keer goed doen”, doelend op Tokio.