Nederlandse successen in de Giro Quiz: Speel mee en maak kans op een VIP-pakket voor de Gran Fondo Rosa

De eerste dagen van de Giro d’Italia waren al aardig oranje gekleurd. Ook in het verleden viel er het nodige te vieren in La Corsa Rosa. Wat weet jij allemaal over de Nederlandse successen uit de historie van de Giro? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk dinsdag 18 mei 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we drie VIP-paketten voor de Gran Fondo Rosa, de meest Italiaanse toertocht van Nederland die op 22 mei wordt verreden.

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Nederlandse successen in de Giro Quiz 2022 Hoe vaak won een Nederlandse man de Giro d’Italia? Tom Dumoulin was al vaker succesvol in de Giro d’Italia. Hij won (de editie van 2022 niet meegerekend) drie tijdritten en een bergrit. Op welke berg won Dumoulin een Giro-etappe? Welke Nederlandse sprinter heeft vier Giro-etappes op zijn palmares? Steven Kruijswijk reed in de Giro van 2016 meerdere dagen rond in de roze trui. Hoeveel dagen had hij die trui om zijn schouders? Wilco Kelderman droeg in 2020 de roze trui. Van wie nam hij de trui toen over? Wie was eigenlijk de allereerste Nederlandse man in de roze trui? In het puntenklassement was Nederland succesvoller, met drie eindzeges. Wie is voor al die zeges verantwoordelijk? Maarten Tjallingii zal de Giro van 2016 niet snel vergeten. Hij veroverde, tijdens de derde etappe in Nederland, de blauwe bergtrui. Op welke klim pakte hij de belangrijke bergpunten die dag? Twee Nederlandse zeges op een Giro-dag. Het is een keer voorgekomen. Wie waren daarvoor verantwoordelijk? Drie keer begon de Giro d’Italia in Nederland. Welke stad organiseerde géén Giro-start? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.