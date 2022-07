Nederlandse sprintvrouwen grijpen zilver op Nations Cup in Cali

De Nederlandse teamsprint-vrouwen hebben bij de UCI Nations Cup baanwielrennen in Cali (Colombia) zilver gepakt. Shanne Braspennincx, Hetty van de Wouw en Laurine van Riessen werden in de finale geklopt door het team van China.

In de kwalificaties had Nederland al de tweede tijd neergezet, achter China, waarna de oranjevrouwen in de eerste ronde eenvoudig afrekenden met Argentinië. Op basis van tijd kwalificeerde Nederland zich voor de A-finale, maar daarin was China (47,144 seconden) ruim een tiende sneller dan het Nederlandse drietal (47,265 seconden). Het brons ging naar Frankrijk, dat Colombia versloeg in de B-finale.

Op de teamsprint bij de mannen deed Nederland niet mee. Ook daar ging het goud naar het door Theo Bos gecoachte China, voor de A-ploeg van Colombia. Het brons was voor de B-ploeg van Colombia, dat sneller was dan Griekenland.

Ook de ploegenachtervolging werd donderdag verreden in Cali. Bij de mannen ging de winst naar Italië, voor China en Colombia. Bij de vrouwen was China het snelst. Nieuw-Zeeland ontving het zilver en Colombia het brons.