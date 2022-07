Nederlandse ploeg met sprinttoppers naar Nations Cup in Cali

De KNWU heeft bekendgemaakt welke baanrenners later deze week van start gaan in de Nations Cup in Cali. Onder andere olympisch kampioenen Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx zijn erbij in de wereldbekerwedstrijd in Colombia.

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland verschijnen aan de start van de sprintonderdelen sprint en Keirin. Lavreysen kwam in april al in actie tijdens de Nations Cup in Glasgow, waar hij de gouden medaille pakte in de sprint en Keirin, en samen met Roy van den Berg, Tijmen van Loon en Sam Ligtlee brons in de teamsprint. Hoogland reed in mei de Nations Cup van Milton, waar hij samen met Van den Berg, Van Loon en Ligtlee goud pakte op de teamsprint. In het sprinttoernooi legde hij beslag op brons.

Laurine van Riessen, Shanne Braspennincx, Hetty van de Wouw en Steffie van de Peet vormen de Nederlandse ploeg in de teamsprint bij de vrouwen. Braspennincx Van de Wouw en Van de Peet komen namens Nederland ook op de individuele onderdelen in actie. Van Riessen rijdt de sprint en Keirin voor BEAT. Mylène de Zoete, in het wegwielrennen actief voor AG Insurance-NXTG, is de enige duurrenster in Cali. De Zoete kroonde zich in februari tot Nederlands nationaal kampioen in het omnium. Ze rijdt in Colombia de afvalkoers en het omnium.

De Nations Cup in Cali staat op de kalender voor 7-10 juli.

Wereldbeker Baan Cali

Sprint-mannen

Harrie Lavreysen: Sprint, Keirin

Jeffrey Hoogland: Sprint, Keirin

Sprint-vrouwen

Laurine van Riessen: Teamsprint; Sprint en Keirin voor BEAT

Shanne Braspennincx: Teamsprint, Sprint, Keirin

Hetty van de Wouw: Teamsprint, Sprint

Steffie van der Peet: Teamsprint, Keirin, 500 meter

Duuronderdelen

Mylene de Zoete: Afvalkoers, Omnium