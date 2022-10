Nederlandse Maaike Coljé tekent bij Arkéa

Maaike Coljé rijdt aankomend seizoen voor Arkéa Pro Cycling Team. De 25-jarige Nederlandse renster reed vorig jaar voor Massi-Tactic.

“Ik droom ervan om de Tour de France te rijden”, vertelt ze in een persbericht. “Het zou weer een grote stap in mijn carrière zijn. Ik ga er alles om in de selectie te komen. Dit team is voor mij denk ik de juiste plek, omdat ik vorig jaar al zag hoe professioneel de ploeg te werk gaat.”

Coljé heeft zichzelf in de kijker gereden bij de France UCI-ploeg door als elfde te eindigen in de zware klimkoers Tour des Pyrenées. Ook in een aantal andere Franse wedstrijden reed ze bij de eerste twintig.