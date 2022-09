Nederlandse Loterij voor tien jaar hoofdsponsor KNWU

De Nederlandse Loterij is de komende tien jaar hoofdsponsor van TeamNL. NOC*NSF heeft in TeamNL 28 Nederlandse sportbonden samengebracht, waaronder de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie. De kansspelaanbieder zal dus tot en met het olympische jaar 2032 op de shirts van de KNWU staan. Het gaat om structurele bijdrage, naast de jaarlijkse afdracht.

De Nederlandse Loterij wil met het sponsorschap een substantiële bijdrage leveren om NOC*NSF te helpen Nederland in beweging te krijgen. Het doel is om over tien jaar het sportiefste land van de wereld te zijn. Door de coronacrisis is de sportdeelname sterk teruggelopen en deze herstelt zich nog onvoldoende. NOC*NSF wil dat ze in 2032 met TeamNL in de top-10 van topsportlanden staan, dat veertien miljoen Nederlanders wekelijks plezier aan sport beleven en twaalf miljoen mensen minstens drie keer per week sporten en/of bewegen.

De langdurige verbintenis als hoofdsponsor van TeamNL staat los van de vaste, wettelijk geregelde jaarlijkse afdracht vanuit de loterijgelden naar de sport in z’n geheel. In 2021 was dat nog een recordbedrag van ruim vijftig miljoen euro. Naast deze jaarlijkse afdracht zal de Nederlandse Loterij de Nederlandse sport dus ook structureel steunen met een extra bijdrage. “Door een tienjarige samenwerking aan te gaan met TeamNL versterken we de hele Nederlandse sport en kunnen we nog meer betekenen voor een gelukkig, gezond en sportief Nederland”, zegt CEO Niels Onkenhout.