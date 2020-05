Nederlandse Loterij, NOC*NSF en 20 gezondheidsfondsen gaan samen voor de gezondste generatie in 2040 woensdag 20 mei 2020 om 10:55

Een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Dat is een streven waar Nederlandse Loterij helemaal achter staat. Daarom steunen ze het iniatief ‘Gezonde Generatie’.

Gezonde generatie

Wanneer we de huidige prognoses bekijken, dan is in 2040 meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek. De Samenwerkende gezondheidsfondsen, bestaande uit 20 Nederlandse goede doelen, zijn daarom vorig jaar gestart met het programma ‘Gezonde Generatie’ om ervoor dat zorgen dat Nederland in 2040 de gezondste generatie van de wereld heeft. Zowel fysiek, als sociaal en mentaal. Deze bundeling van krachten is mogelijk gemaakt door Nederlandse Loterij in het belang van een gelukkiger, gezonder en sportiever Nederland.

De Gezonde Generatie zal onder meer Olympic Moves (de grootste schoolsportcompetitie in het voortgezet onderwijs) helpen versterken en verbreden. Zo komt er naast sport, ook aandacht voor voeding en mentale gezondheid.

Verantwoording:

Dit artikel is een gesponsorde bijdrage