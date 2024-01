zondag 7 januari 2024 om 12:17

Nederlandse junioren vrouwen op 1-2-3 in cross van Zonhoven

Nederland boven in het zand van Zonhoven. In de wedstrijd voor junioren vrouwen maakten de Nederlandse dames de dienst uit. De zege in Zonhoven ging naar Puck Langenbarg. De 17-jarige renster kwam met ruime voorsprong als eerste over de streep.

Langenbarg reed al vroeg in de wedstrijd weg van haar naaste belagers en begon vervolgens aan een lange maar bovenal succesvolle solo-onderneming. Op een bepaald moment bedroeg haar voorsprong bijna een minuut. Na goed veertig minuten crossen mocht ze de handen in de lucht steken voor een zegegebaar.

Vervolgens was het goed veertig seconden wachten op de binnenkomst van de nummers twee en drie. De strijd om de overige podiumplaatsen was wel bijzonder spannend. Bloeme Kalis trok uiteindelijk aan het langste eind en won de sprint voor plek twee, voor haar landgenote Sara Sonnemans. De Amerikaanse Jorja Bond (4e) viel net naast het podium.

Eerste grote zege van het seizoen

Langenbarg, Kalis en Sonnemans zorgden zo voor een geheel Nederlands podium. Voor Langenbarg is het haar eerste grote overwinning van het seizoen. De jonge Nederlandse won in oktober bij haar seizoensdebuut meteen een cross in Duitsland, maar moest het in de daaropvolgende maanden doen met ereplaatsen.