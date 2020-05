Nederlandse dames “verrast en enthousiast’ met vrouwenkalender en… Parijs-Roubaix woensdag 6 mei 2020 om 09:43

De voorbije weken waren de dames behoorlijk misnoegd. Ze voelden zich in de steek gelaten door de Internationale Wielerunie en andere betrokken partijen. Maar die negativiteit heeft plaatsgemaakt voor optimisme. Vooral de damesversie van Parijs-Roubaix is een opsteker.

De Boels Ladies Tour van 1 tot en met 6 september, net voor de damesversie van de Giro (11-19 september). De Amstel Gold Race (10 oktober), Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober), Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) zijn hun voorjaarsklassiekers. En La Course staat voor 29 augustus op het programma, de dag waarop ook de mannen aan de Tour de France moeten beginnen.

Ellen van Dijk en Lucinda Brand reageerden in elk geval blij verrast met de primeur van Parijs-Roubaix. “Ik ben super enthousiast”, reageert Van Dijk via haar team Trek-Segafredo. ,,Ik denk dat veel rijdsters ernaar uitkijken dat we eindelijk die koers kunnen rijden. Misschien is dat het pluspunt van deze lastige periode. Doordat de wedstrijd van de mannen moest worden verplaatst naar de herfst is het mogelijk geworden dat er ook een vrouwenwedstrijd kan worden georganiseerd.”

,,Het is goed dat er eindelijk een kalender voor de vrouwen is”, zegt teamgenote Brand. ,,Natuurlijk is het op dit moment moeilijk te voorspellen of we alle wedstrijden kunnen rijden, maar het geeft ons in ieder geval een doel om naar toe te werken en dat helpt echt, vooral mentaal. Dat Parijs-Roubaix daarbij komt, is heel gaaf. Dit is echt een stap vooruit en een waarvan ik niet verwacht had dat die dit jaar zou gebeuren.”

Niet stoppen

Ook Annemiek van Vleuten is opgetogen. “Ik ben tevreden dat alle mooie wedstrijden zoals Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik, Waalse Pijl, de Giro Rosa en de Boels Ladies Tour nog een plaats gevonden hebben. Ik kan niet wachten om weer te koersen. Het maakt me zelfs niet uit waar en wanneer”, klinkt het in een persbericht van haar ploeg Mitchelton-Scott. Het is vooral goed nieuwe doelen te hebben.”

Van Vleuten liet ook haar licht schijnen over Parijs-Roubaix. “Dat was de grootste verrassing. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn carrière niet zou beëindigen vooraleer ook voor de dames een Parijs-Roubaix-versie zou georganiseerd worden. Nu is het eindelijk zo ver. Maar dat betekent niet dat ik nu ga stoppen, hé.”