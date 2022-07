Nederlandse beloften pakken brons op EK Mixed Relay

De Nederlandse equipe heeft een tweede medaille behaald tijdens het EK wegwielrennen voor junioren en beloften in Anadia. Daags na de gouden plak van Shirin van Anrooij in het tijdrijden, haalde de nationale beloftenploeg brons op de Mixed Relay. Het goud was voor Duitsland.

Lars Boven uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, Tim Marsman (Metec-Solarwatt), Mischa Bredewold en Femke Gerritse (beiden Parkhotel Valkenburg) kwamen als laatste ploeg op het 44,0 kilometer lange parcours, maar moesten 1:49 minuut toegeven op de toptijd van de Duitse nationale ploeg (met o.a. Maurice Ballerstedt van Alpecin-Deceuninck en Linda Riedmann van Jumbo-Visma). Ook Zwitserland was sneller en legde beslag op de zilveren medaille.

Het was de tweede medaille voor de Nederlandse ploeg in Portugal. Donderdag had Shirin van Anrooij al goud gepakt op de individuele tijdrit voor belofte-vrouwen. De Trek-Segafredo-renster versloeg op het 22 kilometer parcours de Italiaanse Vittoria Guazzini en Marie Le Net (Frankrijk).