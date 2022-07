Nederlandse beloften en juniores pakken goud in koppelkoers op slotdag EK baan

De Nederlandse delegatie heeft op de slotdag van het EK baanwielrennen voor junioren en U23 uitstekend gescoord in de koppelkoers. Yanne Dorenbos en Philip Heijnen reden bij de beloften naar de Europese titel op dit nummer, het koppel Babette van der Wolf-Nienke Veenhoven deed dit bij de juniores. Het duo Elmar Abma-Justus Willemsen haalde zilver bij de junioren.

Het EK baanwielrennen voor junioren en beloften in het Portugese Anadia is ten einde gekomen. De Nederlandse delegatie verlaat het toernooi met negen medailles, nadat daar op de slotdag twee titels en een zilveren plak bij waren gekomen. Eerst haalden tweedejaars juniores Babette van der Wolf en Nienke Veenhoven goud in de koppelkoers. Na 20 kilometer had het koppel een punt meer dan het Duitse duo Justyna Czapla en Jette Simon.

Later reden tweedejaars junioren Elmar Abma en Justus Willemsen naar de zilveren medaille in de koppelkoers. Na 30 kilometer zag het koppel het Tsjechische duo Milan Kadlec-Matyáš Koblížek de titel pakken met 34 punten, acht meer dan het Nederlandse team. Abma had eerder tijdens het EK al goud gepakt op het omnium. Willemsen had al een zilveren medaille overgehouden aan de puntenkoers, waar hij zijn meerdere moest erkennen in Ben Wiggins (inderdaad, de ‘zoon van’).

Beloftes Daniek Hengeveld (tweedejaars) en Yuli van der Molen (eerstejaars) reden naar de vijfde plaats in de koppelkoers over 25 kilometer. Uiteindelijk legden beloften Yanne Dorenbos en Philip Heijnen (beiden laatstejaars) beslag op de laatste gouden medailles. In de koppelkoers over 40 kilometer haalde het Nederlandse koppel 54 punten, zeventien meer dan het Britse duo William Tidball en Samuel Watson. Duitsland (Malte Maschke-Tim Torn Teutenberg) werd derde.

Verder werd ook de Keirin voor belofte-mannen en -vrouwen nog verreden. Daan Kool reed in de finale bij de mannen naar de zesde plaats. Tijmen van Loon eindigde in de troostfinale op de twaalfde plek. Lonneke Geraerts en Kim Kalee werden bij de vrouwen twaalfde en dertiende.